Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Diebstahl aus Supermarkt

Offenburg (ots)

Am Montag kam es gegen 14 Uhr an einem Supermarkt in der Straße "Am Sundheimer Fort" zu einem Diebstahl von Waren im Wert von etwa 50 Euro. Die 55-jährige Diebin soll mehrere Waren in ihrer Tasche verstaut haben, wobei sie ein Mitarbeiter beobachten konnte. Nach Alarmierung der Polizei wurde der Sachverhalt durch Beamte des Polizeireviers Kehl aufgenommen. Die 55-Jährige erwartet nun eine Strafanzeige wegen Ladendiebstahls. /ha

