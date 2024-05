Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Kinder lösen Brandalarm aus

Lippe (ots)

Am Freitag gegen 16:50 Uhr stellten zwei Reinigungskräfte in der Grundschule Heidenoldendorf Brandgeruch fest. Sie verließen daraufhin umgehend das leere Gebäude und verständigten Polizei und Feuerwehr. Diese stellten dann fest, dass in einem außen am Gebäude angebrachten Abluftrohr eines Lagerraumes brennendes Papier und kleine Äste steckten. Bei der Befragung der anwesenden Passanten auf dem Schulgelände gab ein 11-jähriger Junge an, zusammen mit seinem ein Jahr jüngeren Freund für den Brand verantwortlich zu sein. Man habe Papier in das Rohr gesteckt und angezündet. Als die Flammen größer wurden, habe man sich erschrocken und mit herbeigeholtem Wasser und Erde versucht, das Feuer wieder zu löschen. Dies gelang erst wenig später der Feuerwehr, die so Schäden am Gebäude und im Lagerraum verhindern konnte. Die beiden Kinder wurden durch die Polizei den Erziehungsberechtigten übergeben.

