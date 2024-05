Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Linienbus übersehen

Lippe (ots)

Am Freitagnachmittag gegen 19:05 Uhr befuhr ein Linienbus in Detmold-Pivitsheide den Dr. Hans-Schurig-Weg in Fahrtrichtung Am Eichenkrug. Vom Parkplatz der dortigen Supermärkte bog ein 63-jährige Mercedes-Fahrer nach rechts in gleicher Fahrtrichtung ab. Der Lemgoer übersah dabei den vorfahrtberechtigten Linienbus. Dessen 34-jähriger Fahrer aus Detmold konnte durch eine Vollbremsung eine Kollision verhindern. Drei Fahrgäste in dem Bus rutschten jedoch durch das plötzliche Fahrmanöver von ihren Sitzen und zogen sich leichte Verletzungen zu. Zwei weibliche Fahrgäste im Alter von 56 und 21 Jahren wurden zur ambulanten Behandlung mit dem Rettungswagen ins Klinikum Detmold transportiert. Der 26-jährige männliche Fahrgast aus Lage gab an, sich selbstständig in ärztliche Behandlung begeben zu wollen.

