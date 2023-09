LPI-GTH: Moped entwendet- Zeugensuche

Arnstadt (ots) - Einen Verteilerkasten in der Karl-Liebknecht-Straße beschädigten Unbekannte am 04. September in der Zeit zwischen 00.00 Uhr und 03.00 Uhr. Dadurch entstand ein Schaden in Höhe von ungefähr 2.000 Euro. Nach ersten Erkenntnissen könnte es sich um eine Tätergruppierung gehandelt haben. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0234006/2023) entgegen. (jd) ...

