LPI-GTH: Kollision

Gotha (ots) - Gestern Abend kam es in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Kantstraße gegen 20.00 Uhr zu einem Brand. Das Feuer entstand vermutlich in der Küche, drei Personen wurden durch Rauchgasinhalation leicht verletzt, darunter die 68-jährige Wohnungsinhaberin, ein 81 Jahre alter Nachbar sowie ein 35 Jahre alter Ersthelfer. Alle Personen kamen zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf 20.000 Euro geschätzt. (ah) Rückfragen ...

