Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Zeuge verhindert Fahrraddiebstahl

Mutterstadt (ots)

In der Mittwochnacht, 08.08.2024, gegen 01:15 Uhr, machten sich zwei Unbekannte an einem Fahrradschuppen in der Oggersheimer Straße zu schaffen. Die beiden hatten jedoch nicht mit einem aufmerksamen Nachbarn gerechnet. Der 38-Jährige hörte Geräusche und lief auf die Straße. Als beide Täter das bemerkten, ließen sie die erbeuteten Fahrräder liegen und rannten in Richtung Ortsausgang davon. Die Täter wurden folgte beschrieben: ca. 30 - 35 Jahre alt, südländisches Aussehen und mit einem dunklen Pullover gekleidet. Mögliche Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Schifferstadt (06235/495-0, pischifferstadt@polizei.rlp.de oder persönlich) zu melden.

