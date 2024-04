POL-EL: Lengerich - Roller beschädigt

Werpeloh (ots) - Am Mittwoch zwischen 14.30 und 20.52 Uhr sind bislang unbekannte Täter in ein Wohnhaus an der Hauptstraße in Werpeloh eingebrochen. Sie beschädigten eine Tür und verschafften sich so Zugang zu den Räumen, die sie anschließend durchsuchten. Ob die Täter Beute machten, wird derzeit ermittelt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Sögel unter der Rufnummer 05952/93450 zu melden. Rückfragen ...

