BPOL NRW: Bundespolizei stellt Schlagstock bei 32-Jährigem sicher

Dortmund - Lahr (ots) - Am gestrigen Dienstagmittag (2. April) überprüften Bundespolizisten eine Minderjährige im Dortmunder Hauptbahnhof. Das vorgewiesene Ausweisdokument war total gefälscht. Gegen 13:30 Uhr bestreiften Bundespolizisten den Hauptbahnhof Dortmund. Dabei kontrollierten diese eine 17-Jährige am Bahnsteig zu Gleis 16. Die Deutsche gab an, eine digitale Fahrkarte erworben zu haben, diese jedoch derzeit ...

mehr