BPOL NRW: Bundespolizisten belogen - Ausweis manipuliert

Solingen (ots) - Bundespolizisten nahmen am Sonntagabend (31. März 2024), um 18.15 Uhr, im Solinger Hauptbahnhof einen Mann (44) fest. Die Staatsanwaltschaft Wuppertal suchte per Haftbefehl nach ihm. Er wurde an die Justizvollzugsanstalt übergeben. Beamte der Bundespolizei stellten bei der Personalienüberprüfung des 44-jährigen Deutschen fest, dass er von der ...

