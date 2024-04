BPOL NRW: Bundespolizei nimmt flüchtigen Dieb fest

Köln / Siegburg (ots) - Am 29.03.2024 wurde ein 23-Jähriger am Bahnhof Siegburg festgestellt. Im Rahmen einer polizeilichen Kontrolle stellten die Beamten der Bundespolizei Überraschendes fest: der Deutsche war seit fast zwei Monaten aus der Justizvollzugsanstalt abgängig. Um 20:32 Uhr trafen die Bundespolizisten den Mann rauchend am Bahnhof Siegburg an. Als sie ...

