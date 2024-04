Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Nach polizeilicher Kontrolle - Bundespolizei nimmt entwichenen Strafgefangenen fest

Köln / Siegburg (ots)

Am 29.03.2024 wurde ein 23-Jähriger am Bahnhof Siegburg festgestellt. Im Rahmen einer polizeilichen Kontrolle stellten die Beamten der Bundespolizei Überraschendes fest: der Deutsche war seit fast zwei Monaten aus der Justizvollzugsanstalt abgängig.

Um 20:32 Uhr trafen die Bundespolizisten den Mann rauchend am Bahnhof Siegburg an. Als sie ihn aufforderten, sich auszuweisen, versuchte der 23-Jährige zu flüchten, konnte jedoch durch die Beamten gestellt werden. Eine Überprüfung der Personalien auf der Dienststelle ergab, dass gegen den Deutschen ein Haftbefehl des Amtsgerichts Mülheim an der Ruhr vorliegt. Das Amtsgericht hatte den Gesuchten wegen Diebstahls in zwei Fällen sowie Nötigung zu einer Freiheitsstrafe von 6 Monaten verurteilt, die der Mann im Rahmen eines offenen Vollzugs in der Justizvollzugsanstalt Hövelhof absitzen sollte. Von dort war der Gesuchte jedoch seit dem 08.02.2024 abgängig. Nach Eröffnung des Haftbefehls wurde er wieder in die Justizvollzugsanstalt eingeliefert, wo ihn seine Restfreiheitsstrafe von 167 Tagen erwartet.

