Polizei Köln

POL-K: 240115-3-K Einschuss in Mülheimer Wohnungsfenster - Zeugensuche

Köln (ots)

In der Nacht auf Sonntag (14. Januar) hat in Köln-Mülheim ein Unbekannter einen Schuss abgegeben, wobei das Projektil den Rollladen und ein Fenster eines Mehrfamilienhauses an der Schleswigstraße durchschlug. Polizisten stellten das Geschoss in der im Hochparterre gelegenen Küche sicher. Im Rahmen der Spurensuche setzte die Polizei neben dem Erkennungsdienst auch einen Diensthund zur Auffindung der Patronenhülse ein. Gegen 9.30 Uhr hatte der Mieter (63) den Schaden bemerkt und die "110" gewählt.

Das Kriminalkommissariat 15 ermittelt nun wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Waffengesetz und sucht Zeugen. Um Hinweise wird gebeten unter Tel.-Nr. 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de . (cg/iv)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell