Polizei Hagen

POL-HA: Tageswohnungseinbruch in Wehringhausen. Täter brechen Wohnungstür auf.

Hagen-Wehringhausen (ots)

Am Freitagmittag (17.08.2024), in der Zeit von 11.00 Uhr bis 13.15 Uhr, ereignete sich ein Wohnungseinbruch in einem Mehrfamilienhaus in Wehringhausen. Die bislang unbekannten Täter brachen zunächst die Wohnungstür auf und durchsuchten anschließend die Wohnung nach Wertgegenständen. Neben zwei Armbanduhren wurde auch ein vierstelliger Bargeldbetrag erbeutet. Beamte der Kriminalwache erschienen zur Spurensicherung. Wer hat zur fraglichen Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02331-986-2066 entgegen. (ko)

