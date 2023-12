Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfallflucht, Einbruch in Wohnhaus

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Unfallflucht

Ein Verkehrsteilnehmer beschädigte am Dienstagabend gegen 17 Uhr einen an der Einkornstraße entlang der Fahrbahn geparkten Toyota und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. An dem Toyota wurde der Spiegel beschädigt und es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 50 Euro. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0791 4000 um Hinweise zum noch unbekannten Unfallverursacher.

Schrozberg: Einbruch in Wohnhaus

Ein Dieb verschaffte sich am Dienstag zwischen 07:45 Uhr und 18:15 Uhr Zutritt zu einem Wohnhaus im Schorrenweg. Dort durchsuchte er das Gebäude und verließ dieses anschließend wieder. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde dabei nichts entwendet. Das Polizeirevier Crailsheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07951 4800 um Zeugenhinweise.

