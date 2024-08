Polizei Hagen

POL-HA: 43-jähriger Autofahrer nicht angeschnallt - Drogentest schlägt an

Hagen-Vorhalle (ots)

Bei einer Verkehrskontrolle schlug am Sonntagnachmittag (18.08.2024) in Vorhalle ein Drogenvortest an. Als Polizeibeamte gegen 15.20 Uhr die Vorhaller Straße bestreiften, wurden sie auf einen 43-jährigen Autofahrer aufmerksam, der mit seinem Mercedes unterwegs war. Da der Mann gegen die Gurtpflicht verstoßen hatte, hielten die Polizisten ihn an. Bei der Kontrolle wurde schnell deutlich, dass der 43-Jährige stark zitterte und seine Pupillen Auffälligkeiten aufwiesen. Ein Drogenvortest schlug auf Amphetamine an. Die Beamten ordneten eine Blutprobe an und leiteten ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Fahrens unter Drogeneinfluss ein. Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen. (sen)

