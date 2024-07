Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Hoher Sachschaden nach Verkehrsunfall

Erfurt (ots)

Hoher Sachschaden entstand Dienstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall in Erfurt. Ein 54-Jähriger VW-Fahrer war gegen 13:30 Uhr auf der Arnstädter Chaussee stadtauswärts unterwegs gewesen. Am rechten Straßenrand befand sich ein Arbeitsabschnitt, in welchem Baumschnittarbeiten durchgeführt wurden. Diesen übersah der Autofahrer und fuhr ungebremst in den Arbeitsbereich. Dabei beschädigte der Mann ein abgestelltes Auto samt Anhänger und einen Bagger und verursachte insgesamt einen Sachschaden von etwa 100.000 Euro. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Die Straße wurde vorübergehend voll gesperrt. Die Fahrzeuge waren derart beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. (SE)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell