LPI-EF: Betrunkener Autofahrer

Sömmerda (ots) - In Sömmerda wurde ein Einfamilienhaus in den vergangenen Tagen Ziel eines Einbrechers. Der Langfinger war über den Hof in das Einfamilienhaus eingebrochen und öffnete im Inneren gewaltsam mehrere Türen. Eine Nachbarin bemerkte den Einbruch und verständigte daraufhin die Polizei. Die Beamten kamen vor Ort und ermitteln nun wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. Sowohl die Höhe des ...

