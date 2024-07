LPI-G: Verkehrskontrolle endet mit Unfall

Gera (ots) - Gera. Eine Rolle Klopapier und ein Vorhängeschloss zählen nun zur Beute eines unbekannten Täters, welcher im Zeitraum vom 05.07.2024, 16:30 Uhr bis zum 08.07.2024, 18:30 Uhr, in ein Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses in der Karl-Matthes-Straße einbrach. Die Geraer Polizei ermittelt zum Sachverhalt. (PZ) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Pressestelle Telefon: 0365 829 1503 / -1504 E-Mail: ...

