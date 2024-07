LPI-G: Einbruch in Keller

Gera (ots) - Gera. Unbekannte Täter drangen in einen leerstehenden Gebäudeteil des ehemaligen Krankenhauses in der Dr.-Schomburg-Straße ein und entwendeten daraus zahlreiche Kupferkabel. Der Tatzeitraum kann ersten Ermittlungen zufolge auf die Zeit vom 05.07.2024 (07:00 Uhr) bis zum 08.07.2024 (10:00 Uhr) eingegrenzt werden. Durch das gewaltsame Vorgehen der Täter entstanden Sachschäden in Höhe mehrerer tausend ...

mehr