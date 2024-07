LPI-G: Diebstahl aus ehemaligen Krankenhaus

Altenburg (ots) - Rositz: Unbekannte Täter sind am Wochenende in der Zeit zwischen dem 05.07.2024, 17:00 Uhr und dem 08.07.2024, 05:30 Uhr in einen Kindergarten in Rositz in der Altenburger Straße sowie in eine Kindertagesstätte in Lödla im Hirtenweg eingebrochen. Unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu beiden Kindergärten, brachen Schränke auf und durchsuchten die Räumlichkeiten. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizei geführt. Die ...

