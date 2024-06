Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Pkw-Fahrerin fährt alkoholisiert auf falscher Fahrbahnseite

Bergisch Gladbach (ots)

Bereits am Samstag (01.06.) befuhren Polizeibeamte des Verkehrsdienstes gegen 16:30 Uhr die Straße "An der Gohrsmühle" aus Richtung Odenthaler Straße kommend in Fahrtrichtung Mülheimer Straße. Währenddessen wurden sie plötzlich auf die Fahrerin eines VW Polo aufmerksam, die sich den Beamten auf der Busspur entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung näherte.

Die 44-jährige Fahrerin aus Polen wurde umgehend angehalten und kontrolliert. Hierbei konnten die Beamten starken Alkoholgeruch feststellen. Ein daraufhin freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte dies und ergab einen Wert von rund 2 Promille.

Die Beschuldigte wurde wenig später zur Durchführung einer Blutprobenentnahme zur Polizeiwache Bergisch Gladbach gebracht, welche sie anschließend wieder verlassen konnte. Das Führen Fahrerlaubnispflichtiger Kraftfahrzeuge wurde ihr vorerst untersagt. Da die 44-Jährige über keinen festen Wohnsitz in Deutschland verfügt, wurde zudem eine Sicherheitsleistung erhoben.

Auf sie kommt nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr zu. (ch)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell