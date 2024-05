Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Wermelskirchen - Autobahnpolizei entlarvt mutmaßlichen Drogenhändler

Wermelskirchen (ots)

Am Mittwochvormittag (29.05.), gegen 10:20 Uhr, sind Polizisten der Autobahnpolizeiwache Hilden auf der A 1 in Fahrtrichtung Dortmund auf einen Pkw der Marke Audi mit Heinsberger Kennzeichen aufmerksam geworden. In Höhe der Anschlussstelle Wermelskirchen wurde er durch die Streifenwagenbesatzung kontrolliert.

Während der Kontrolle bemerkten die Polizisten eine größere Menge an Betäubungsmitteln im Innenraum des Pkw. Mit weiteren Unterstützungskräften wurde kurz darauf das gesamte Fahrzeug intensiv durchsucht.

Hierbei wurden weitere Betäubungsmittel sowie andere verdächtige Gegenstände, darunter mehrere Patronen scharfe Munition, aufgefunden und beschlagnahmt. Der Pkw wurde im weiteren Verlauf ebenso beschlagnahmt.

Der 30-jährige Fahrer aus Geilenkirchen wurde noch vor Ort vorläufig festgenommen und zum zuständigen Kriminalkommissariat 1 der Polizei Rhein-Berg nach Bergisch Gladbach gebracht. Nach Abschluss der kriminalpolizeilichen Ermittlungen erließ das zuständige Amtsgericht auf Anregung der Staatsanwaltschaft die Untersuchungshaft gegen den Mann wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittel- und das Waffengesetz. (ct)

