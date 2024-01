Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (28/2024) Siebzehn Hakenkreuze an Jugendtreffpunkt in Grone-Süd gesprüht - Täter unbekannt, Staatsschutz ermittelt

Göttingen (ots)

Göttingen, Stadtteil Grone, Elmpark

Donnerstag, 18. Januar 2024, zwischen 17.15 und 17.55 Uhr

GÖTTINGEN (jk) - Während der Öffnungszeit haben Unbekannte am späten Donnerstagnachmittag (18.01.24) zwischen 17.15 und 17.55 Uhr im Göttinger Stadtteil Grone mit grüner Farbe u. a. siebzehn Hakenkreuze an die Fassade eines Jugendtreffpunktes gesprüht. Zur Tatzeit hielten sich etwa fünfzehn Jugendliche in dem Bungalow im Elmpark auf. In einem nahegelegenen Mülleimer entdeckten Beamte eine leere, mutmaßlich bei der Tat verwendete Spraydose und stellten sie sicher. Hinweise auf die Täter gibt es bislang noch nicht. Es wurde ein Verfahren wegen Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen eingeleitet. Das Staatschutzkommissariat hat die Ermittlungen übernommen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Göttingen unter Telefon 0551/491-2115 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell