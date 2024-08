Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zeugenaufruf - Motorrad entwendet

Witterda (ots)

In der Nacht vom 22.08.2024, 19:00 Uhr bis 23.08.2024, 08:00 Uhr wurde in Witterda ein Motorrad entwendet.

Die 49-Jährigen Halterin musste feststellen, dass ihr Motorrad der Marke Yamaha aus dem Carport entwendet wurde.Darüber hinaus wurde ihr daneben abgestellter PKW durch den Dieb beschädigt.

Durch eine Zeugin konnte beobachtet werden, dass in Walschleben in der selben Nacht gegen 03:30 Uhr, ein Motorrad durch zwei dunkel gekleidete Männer auf einen Anhänger geladen wurde, welcher an einem dunklen Quad hing. Nachdem das Motorrad verladen wurde, entfernten sie sich in Richtung Dachwig.

In der Vergangenheit kam es vermehrt im westlichen Bereich des Landkreises Sömmerda zu Diebstahlshandlungen. Hierbei stellten die Beamten fest, dass das es sich bei dem Fluchtfahrzeug um ein Quad handelt.

Wer hat verdächtige Wahrnehmungen mit einem Quad zur Nachtzeit machen können? (mk)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell