Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Beim Ausbaldowern erwischt

Erfurt (ots)

Am 24.08.2024 entdeckten aufmerksame Anwohner in Erfurt in der Krämpfervorstadt einen Mann, welcher scheinbar ziellos durch die Keller eines Mehrfamilienmietshauses streunte. Der Mann verließ erst einmal das Haus, um ca. 1/2 Stunde später, diesmal mit einem Basecap und einer Kapuze vermuhmt, erneut das Haus zu betreten. Dabei nutzte er eine Moment aus, in welchem ein Hausbewohner die Hauseingangstür öffnete, das Haus verließ und die Tür noch nicht wieder komplett geschlossen war. Wieder schlenderte die Person durch die Kellergänge und schaute in die einzelnen Kellerboxen. Jedoch schien der Mann die mittlerweile zusammengetrommelten Bewohner des Hauses bemerkt zu haben. Er versuchte das Haus zu verlassen, wurde jedoch durch die Bewohner festgehalten und die Polizei informiert. Die hinzu gerufenen Beamten des Inspektionsdienstes Süd konnten den Mann schließlich von den Hausbewohnern übernehmen. Dabei wurde festgestellt, dass dieser griffbereit ein Messer in der Hosentasche bei sich führte. Da Person keine Ausweispapiere mit sich führte, wurde sie auf die Dienststelle verbracht. Hier wurde dessen Identität zweifelsfrei festgestellt. Es konnte bekannt gemacht werden, dass gegen die Person bereits in mehreren Fällen ermittelt wird. Im Rücksack des Mannes konnte diverses Werkzeug und ein aufgebrochenes Fahrradschloss aufgefunden werden. Zu dessen Herkunft machte der Mann widersprüchliche bzw. unglaubwürdige Angaben. Daher wurde die Staatsanwaltschaft über die Feststellungen in Kenntnis gesetzt. Nach Erhebung einer ladungsfähigen Anschrift, Sicherstellung des Einbruchswerkzeuges, des aufgebrochenen Fahrradschlosses und Rückruf der Staatsanwaltschaft Erfurt, war der Mann zu entlassen.

Die Polizei macht aus gegebenem Anlass darauf aufmerksam, dass beim Verlassen des Hauses auf den korrekten Verschluss von Türen geachtet werden soll und ggfs. bei Automatikschließtüren bis zum kompletten Verschluss dieser gewartet wird, um ein Eindringen unberechtigter Personen zu verhindern.(MK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell