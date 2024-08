Polizei Lippe

POL-LIP: Oerlinghausen. Über 1000 Geschwindigkeitsverstöße an der B66-Baustelle.

Am Mittwoch (31.07.2024) führte der Verkehrsdienst Lippe aufgrund zahlreicher Beschwerden eine Geschwindigkeitskontrolle an einer Baustelle auf der B66 durch. In der Zeit von 13 Uhr bis 17:30 Uhr wurden insgesamt 1.138 Verstöße festgestellt, darunter 717 im Bereich eines Verwarngelds und 421 im Bereich einer Ordnungswidrigkeitenanzeige. Besonders gravierend waren neun Fälle, in denen ein Fahrverbot droht, da Geschwindigkeiten von über 100 km/h bei erlaubten 50 km/h gemessen wurden. Ein Motorradfahrer wurde sogar mit 148 km/h geblitzt.

In den vergangenen Wochen kam es auf diesem Straßenabschnitt bereits zu mehreren Unfällen aufgrund verbotswidrigen Wendens von der Tunnelstraße in Richtung Bielefeld. Dabei wurden zwei Personen verletzt. Die Polizei weist darauf hin, dass ein Befahren der B66 aus Richtung Tunnelstraße kommend derzeit nur in Fahrtrichtung Lage möglich ist. Das verbotswidrige Linksabbiegen in Richtung Bielefeld führt zu gefährlichen Situationen, auch für die Arbeiter in der Baustelle.

In den nächsten Wochen werden deshalb vermehrt Kontrollen durchgeführt.

