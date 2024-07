Polizei Lippe

POL-LIP: Blomberg-Siebenhöfen. Schwerer Verkehrsunfall auf der B1.

Lippe (ots)

Am Dienstagnachmittag (30.07.2024) ereignete sich gegen 16:45 Uhr auf der Meinberger Straße (B1) in Siebenhöfen ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 46-jähriger Mann aus Stadthagen geriet mit seinem VW Golf unmittelbar nach der Abfahrt in den Ort Wehren aus ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit dem VW Sharan einer 40-jährigen Frau aus Ochtrup. Der Unfallverursacher wurde schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die 40-jährige Fahrerin des entgegenkommenden Fahrzeugs sowie ihre 9-jährige Tochter erlitten leichte Verletzungen und wurden zur Behandlung ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge wurden bei dem Zusammenstoß vollständig zerstört. Der Gesamtschaden wird auf etwa 50.000 Euro geschätzt. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

