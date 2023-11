POL-PPTR: Internationale und behördenübergreifende Kontrollen

Trier (ots) - Bislang unbekannte Täter brachen am Dienstag, den 31. Oktober, zwischen 17:30 Uhr und 19:00 Uhr in ein Mehrfamilienhaus in der Jakobstraße in Trier ein. Die Tür wurde gewaltsam aufgebrochen, jedoch nichts entwendet. Am gleichen Tag, zwischen 20:15 Uhr und 01:25 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Wilhelm-Deuser-Straße. Auch hier wurde ...

