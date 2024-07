Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Einbruch in Optikergeschäft in Bad Salzuflen.

Lippe (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag (29./30.07.2024) brachen in der Zeit zwischen 18 und 9 Uhr unbekannte Täter in ein Optikergeschäft in der Begastraße ein. Die Täter öffneten gewaltsam die Eingangstür und verschafften sich so Zutritt zum Verkaufsraum und Lager. Nach ersten Erkenntnissen wurden etwa 40 Brillen und Sonnenbrillen sowie etwas Bargeld entwendet. Das Kriminalkommissariat 2 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die in der Nacht von Montag auf Dienstag Verdächtiges im Bereich der Innenstadt beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 05231 6090 zu melden.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell