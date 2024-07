Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Einbruch in Büro im Kreishaus.

Unbekannte Täter brachen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (24./25.07.2024) in ein Büro im Kreishaus an der Felix-Fechenbach-Straße in Detmold ein. Sie verschafften sich in der Zeit zwischen 19:30 Uhr und 9:30 Uhr durch gewaltsames Öffnen eines Fensters Zugang zu einem Büroraum auf der dritten Ebene. Sie durchsuchten den Raum und entwendeten ein Notebook. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Kreispolizeibehörde Lippe unter der Telefonnummer 05231 6090 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

