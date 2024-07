Polizei Lippe

POL-LIP: Schieder-Schwalenberg. Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der L614.

Lippe (ots)

Am Sonntagnachmittag (28.07.2024), gegen 16:30 Uhr ereignete sich auf der L614 ein Verkehrsunfall mit einer Gruppe von Motorradfahrern. Die Gruppe befuhr die Harzberger Straße in Fahrtrichtung Schieder-Schwalenberg, als der vorausfahrende 66-jährige Mann aus Gütersloh in Höhe der Bushaltestelle vorm Fischanger anhalten wollte. Ein 59-jähriger Steinhagener, der mit seiner Harley-Davidson FXS unterwegs war, erkannte das Abbremsen möglicherweise aufgrund der blendenden Sonne zu spät und versuchte durch Ausweichen einen Zusammenstoß zu verhindern. Dabei kam es zu einer seitlichen Kollision mit der vor ihm fahrenden Harley-Davidson Heritage. Der Steinhagener stürzte und wurde schwer verletzt. Der Schaden an seinem Motorrad wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt. Ein weiterer Motorradfahrer, ein 69-jähriger Mann aus Detmold, der ebenfalls eine Harley-Davidson fuhr, nahm den Unfall wahr und wich nach links aus, um nicht ebenfalls zu kollidieren. Sein Motorrad kam im Grünstreifen des Gegenverkehrs zum Stillstand und wurde dabei beschädigt. Der Schaden an diesem Motorrad wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt. Der 59-jährige und der 69-jährige Motorradfahrer wurden leicht verletzt und zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Der 66-jährige Motorradfahrer erlitt schwere Verletzungen und wurde ebenfalls in ein Krankenhaus eingeliefert. Die verunfallten Motorräder wurden durch einen Abschleppdienst von der Unfallstelle entfernt.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell