Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Niewald. Vorsätzliche Brandstiftung eines Lkw.

Lippe (ots)

Am Sonntagabend (28.07.2024) gegen 22:30 Uhr wurde auf einem Parkplatz an der Niewaldstraße ein Lkw in Brand gesetzt. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand unter Kontrolle bringen, jedoch brannte das Führerhaus des Fahrzeugs vollständig aus. Nach Zeugenaussagen wurden drei männliche Personen in Tatortnähe gesehen, die sich mit einem dunklen Audi TT mit lippischem Kennzeichen und überhöhter Geschwindigkeit vom Tatort entfernten. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete, wie zwei der Männer aus dem Fahrzeug ausstiegen, während der dritte im Auto verblieb. Als die Täter den Zeugen bemerkten, flüchteten sie eilig.

Beschreibung der Tatverdächtigen: 1. Person:

- männlich - schwarze Haare - ca. 25-35 Jahre - schwarze Jeanshose - weiße Schuhe

2. Person:

- männlich - schwarze Haare - ca. 25-35 Jahre - schwarze Jeanshose - schwarze Schuhe

3. Person:

- männlich - schwarze Haare - ca. 25-35 Jahre

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und das ausgebrannte Fahrzeug sichergestellt. Das zuständige Kriminalkommissariat 1 ermittelt fortan. Die Polizei bittet Zeugen, die weitere Hinweise zu dem Vorfall oder den flüchtigen Personen geben können, sich unter der Rufnummer 05231 6090 zu melden.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell