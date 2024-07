Polizei Lippe

POL-LIP: Schieder-Schwalenberg. Versuchter Einbruch in ehemaliges Geschäftsgebäude.

Lippe (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (25./26.07.2024) versuchten bislang Unbekannte, in ein Gebäude in der Schillerstraße einzudringen. Die Täter beschädigten ein Fensterrollo auf der Rückseite des Gebäudes, konnten jedoch nicht ins Gebäudeinnere vordringen. Eine Anwohnerin bemerkte am Freitagvormittag gegen 11:30 Uhr die Beschädigung und informierte die Polizei. Der Tatzeitraum kann auf Donnerstagabend, 21 Uhr, bis zur Entdeckung am Freitagvormittag eingegrenzt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die in der Tatnacht verdächtige Beobachtungen im Bereich der Schillerstraße gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 05231 6090 beim Kriminalkommissariat 2 zu melden.

