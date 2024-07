Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Bewaffneter Raubüberfall auf Wettbüro.

Lippe (ots)

Am späten Sonntagabend (28.07.2024) kam es gegen 23:20 Uhr zu einem schweren Raub in einem Wettbüro in der Detmolder Innenstadt. Ein bislang unbekannter Täter betrat die Tipico-Filiale in der Wittekindstraße und bedrohte den 22-jährigen Angestellten mit einer Schusswaffe. Der Täter erbeutete Bargeld und flüchtete anschließend zu Fuß in Richtung Georgstraße. Er wird wie folgt beschrieben:

- männlich - ca. 190 - 195 cm groß - kräftige Statur - bekleidet mit schwarzer Mütze, schwarzem Tuch (auf Nasenhöhe getragen), schwarzer Oberbekleidung und schwarzer Hose

Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung verlief ohne Erfolg. Das Kriminalkommissariat 2 hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zum Täter oder zur Tat geben können, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 2 unter der Telefonnummer 05231 6090 zu melden.

