FW-MG: Verkehrsunfall zwischen zwei PKW

Mönchengladbach-Holt, 28.05.2024, 16:31 Uhr, Liverpooler Allee (ots)

Am Dienstagnachmittag kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Liverpooler Allee mit zwei beteiligten PKW. Aus bislang ungeklärter Ursache kollidierten die Fahrzeuge im Bereich einer Straßenkreuzung miteinander. Der Notruf wurde über ein sogenanntes E-Call-System abgesetzt, welches in einem der beiden Fahrzeuge verbaut war. Die Leitstelle der Feuerwehr entsandte sofort die erforderlichen Einsatzkräfte. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatten alle Insassen der beiden Fahrzeuge, insgesamt fünf Personen, die beiden PKW bereits verlassen. Nach Sichtung der Personen durch einen Notarzt wurde eine Patientin vorsorglich mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert. Alle anderen Fahrzeuginsassen blieben zum Glück unverletzt. Die alarmierten Kräfte der Feuerwehr mussten nicht weiter tätig werden. Für die Dauer der Einsatzmaßnahmen war die Liverpooler Allee im Bereich der Unfallstelle gesperrt.

Im Einsatz waren der Hilfeleistungszug der Feuer- und Rettungswache II (Holt), der Rüstwagen des Technik- und Logistikzentrums (Holt), drei Rettungswagen und ein Notarzt sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandoberinspektor Andreas Jäger

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell