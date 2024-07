Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Raub am Bahnhofsplatz.

Lippe (ots)

In der Nacht zum Sonntag (27./28.07.2024) wurde gegen 02:15 Uhr ein 25-jähriger Mann am Bahnhofsplatz Opfer eines Raubüberfalls. Unbekannte Täter schlugen den Geschädigten von hinten nieder und entwendeten vermutlich sein Mobiltelefon. Die Täter flüchteten zu Fuß über die Engelbert-Kämpfer-Straße. Das Opfer wurde zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der Geschädigte gab an, eine Gruppe von Männern am Bahnhof wahrgenommen zu haben, bevor er angegriffen wurde. Ob diese mit der Tat in Zusammenhang steht, ist bislang unklar. Das Kriminalkommissariat 2 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 05231 6090 zu melden.

