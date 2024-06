POL-WI: Bei Personenkontrolle Widerstand geleistet +++ Raub mit Messer +++ Einbruch in Einfamilienhaus +++ Zweiräder gestohlen +++ Rabiater Ladendieb +++ Diebstahl aus Porsche +++ Sachbeschädigung in Schule

Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

1. Bei Personenkontrolle Widerstand geleistet, Wiesbaden, Bahnhofstraße, Samstag, 22.06.2024, 20.15 Uhr

(mb)Gegen die polizeilichen Maßnahmen leistete ein 28-Jähriger am Samstagabend Widerstand, als er in einer Parkanlage in Wiesbaden kontrolliert werden sollte.

Um 20.15 Uhr traf eine Streifenbesatzung der Polizei eine sieben-köpfige Personengruppe in der an der Bahnhofstraße gelegenen Grünanlage an. Bei der anschließenden Personenkontrolle zeigte sich die Gruppe unkooperativ, so dass Verstärkungskräfte angefordert wurden. Auch nach deren Eintreffen setzte der 28-Jährige sein Verhalten fort. Da er sich gegen die Fesselung körperlich zur Wehr setzte, wurde er zu Boden gebracht. Hierbei zog sich der Mann leichte Verletzungen zu, die im Nachgang durch eine Rettungswagenbesatzung versorgt wurden. Die Kontrollsituation beruhigte sich nun und verlief störungsfrei. Der Festgenommene wurde dann zur Dienststelle verbracht, wo eine Blutentnahme zur Feststellung von Alkohol und Drogen durchgeführt wurde. Letztlich verbrachte der Mann die Nacht im Polizeigewahrsam.

2. Raub mit Messer,

Wiesbaden, Kirchgasse, Sonntag, 23.06.2024, 2 Uhr

(mb)Am frühen Sonntagmorgen wurde ein 21-Jähriger mit einer Stichverletzung in ein Krankenhaus gebracht. Aufgrund der vagen Angaben des Verletzten ermittelt die Polizei wegen schweren Raubes.

Laut ersten Angaben des Verletzten sei er gegen 2 Uhr von einer unbekannten Dame in der Kirchgasse in Höhe Hausnummer 6 angesprochen worden. Im Verlauf des Gespräches habe die Frau sein Basecap an sich genommen. Als der 21-Jährige sie aufgeforderte habe, seine Kopfbedeckung zurückzugeben, habe sie ihn unvermittelt mit einem Messer angegriffen und sei dann unerkannt entkommen. Ein Bekannter habe ihn dann Stunden später angetroffen und ins Krankenhaus gebracht. Während der medizinischen Behandlung wurde der 21-Jährige derart unkooperativ, dass er weder auf polizeiliche Fragen antwortete noch sich weiter behandeln lassen wollte. Gegen den ausdrücklichen ärztlichen Rat verließ er das Krankenhaus wieder. Lebensgefahr bestand nicht. Die Täterin wird mit Größe von circa 1,60 m und kräftiger Statur beschrieben. Sie soll blonde Haare zum Zopf gebunden und zahlreiche Gesichtspiercings gehabt haben.

Hinweise zu dem Fall nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Rufnummer (0611) 345-0 entgegen.

3. Einbruch in Einfamilienhaus,

Wiesbaden, Neuberg, Freitag, 14.06.2024, 17 Uhr bis Freitag, 21.06.2024, 22.10 Uhr

(mb)Zwischen dem 14.06.2024 und 21.06.2024 suchten Einbrecher ein Einfamilienhaus in Wiesbaden heim.

Im Tatzeitraum betraten sie auf unbekannte Art und Weise das Grundstück des Hauses in der Straße "Neuberg" und versuchten im rückwärtigen Bereich eine Tür aufzuhebeln. Als dies nicht gelang, traten sie an die seitlich gelegene Terrassentür heran und öffneten diese gewaltsam. Anschließend durchsuchten sie das Haus nach Wertgegenständen. Mit elektronischen Geräten, zwei hochwertigen Jacken und mehreren Handtaschen entkamen sie unerkannt. Der durch die Hebelversuche entstandene Schaden wird auf 500 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei in Wiesbaden hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (0611) 345-0 entgegen.

4. Roller-Diebstahl,

Wiesbaden, Platter Straße, Sonntag, 23.06.2024, 15.10 Uhr bis 16.10 Uhr

(mb)Am Sonntagmittag wurde ein Motorroller in Wiesbaden von Unbekannten entwendet.

Zwischen 15.10 Uhr und 16.10 Uhr war das Zweirad auf einem Parkplatz in der Platter Straße in Höhe der Hausnummer 70 abgestellt, als sich die Tat ereignete. Zum Zeitpunkt des Diebstahls waren die Versicherungskennzeichen "951 CEU" an dem schwarzen Zweirad der Marke "Generic Motor" Modell "Explorer Kallio 50" angebracht. Der Wert des Kleinkraftrades wird auf knapp 600 Euro geschätzt.

Das 5. Polizeirevier in Wiesbaden hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter der Rufnummer (0611) 345-2540 um Hinweise zu den Dieben und dem motorisierten Zweirad.

5. E-Scooter entwendet,

Wiesbaden-Dotzheim, Bethelstraße, Freitag, 21.06.2024, 23 Uhr bis Samstag, 22.06.2024, 0.30 Uhr

(mb)In der Nacht zum Samstag wurde ein an einem Laternenmast gesichteter E-Scooter in Wiesbaden von Unbekannten entwendet.

Der Roller war zwischen 23 Uhr und 0.30 Uhr in der Bethelstraße in Höhe der Hausnummer 26 abgestellt, als sich die Täter näherten, das Schloss gewaltsam aufbrachen und das Zweirad mitnahmen. Mit dem grauen E-Scooter des Herstellers "Xiaomi" im Wert von circa 550 Euro entkamen sie unerkannt. Zum Zeitpunkt des Diebstahls war das Versicherungskennzeichen "ELI 600" an dem Fahrzeug angebracht.

Sachdienliche Hinweise zu den Dieben und dem E-Scooter nimmt das 5. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Rufnummer (0611) 345-2540 entgegen.

6. Rabiater Ladendieb,

Wiesbaden-Schierstein, Rheingaustraße, Samstag, 22.06.2024, 19.30 Uhr

(mb)Ein Dieb versuchte am Samstagabend in Wiesbaden seine Flucht mit dem Diebesgut körperlich durchzusetzen.

Der Langfinger hatte zuvor Waren in einem Gesamtwert von etwa 15 Euro in einem Supermarkt in der Rheingaustraße eingesteckt und passierte den Kassenbereich, ohne dafür zu bezahlen. Als der Täter beim Verlassen des Marktes durch einen Mitarbeiter angesprochen worden war, wurde dieser aggressiv. Zusammen mit einem weiteren Mitarbeiter hielten sie den Ladendieb fest und behielten dessen Rucksack mit dem Diebesgut ein. Um den Rucksack wiederzuerlangen, schubste der Dieb die Angestellten und drückte sie gegen eine Wand. Bis zum Eintreffen einer Polizeistreife konnte der Täter dennoch festgehalten werden. Verletzt wurde niemand. Der mit über 2 Promille alkoholisierte Ladendieb wurde zur Durchführung polizeilicher Maßnahmen zur Polizeidienststelle verbracht und anschließend wieder entlassen.

7. Diebstahl aus Porsche,

Wiesbaden-Bierstadt, Bierstadter Höhe, Samstag, 22.06.2024, 4.55 Uhr

(mb)Der unbekannte Täter näherte sich dem auf einem Privatparkplatz in der Straße "Bierstadter Höhe" vor der Hausnummer 7 abgestellten Porsche mit einem Fahrrad. Nachdem er das Zweirad in unmittelbarer Nähe abgestellt hatte, begab er sich zum PKW des Geschädigten, öffnete die Fahrertür und durchsuchte den Fahrzeuginnenraum nach Wertgegenständen. Mit der Zulassungsbescheinigung und weiteren Dokumenten, die er im Handschuhfach vorfand, sowie Bargeld flüchtete der Dieb anschließend. Ersten Ermittlungen zufolge war der Täter 25 bis 35 Jahre alt, Bartträger und mit einer schwarzen Weste, einem hellgrauen Pullover und hellgrauer Jogginghose sowie einer Kappe bekleidet.

Sachdienliche Hinweise nimmt das 5. Polizeirevier in Wiesbaden unter Telefonnummer (0611) 345-2540 entgegen.

8. Sachbeschädigung in Schule frühzeitig festgestellt - Festnahme von Tatverdächtigen, Wiesbaden-Klarenthal, Carl-von-Ossietzky-Straße, Freitag, 21.06.2024, 20.25 Uhr

(mb)Am Freitagabend konnte ein Brand in einer leerstehenden Schule frühzeitig festgestellt und ein Gebäudeschaden abgewendet werden.

Gegen 20.25 Uhr hielten sich mehrere Jugendliche im Bereich der besagten Schule in der Carl-von-Ossietzky-Straße auf. Da sich dort in der Vergangenheit bereits einige strafrelevante Sachverhalte ereigneten, sollten die Jugendlichen einer Kontrolle unterzogen werden. Beim Erblicken des Streifenwagens flüchtete eine dreiköpfige Gruppe. Hiervon wurden zwei Personen im Rahmen der Nacheile gestellt. Während der Kontrolle konnte plötzlich eine Rauchentwicklung aus dem Schulgebäude festgestellt werden. Durch die hinzugerufene Feuerwehr wurde das Feuer gelöscht. Die Täter hatten zuvor ein Fenster eingeschlagen und im Innern Unrat angezündet. Ein Gebäudeschaden entstand nicht. Da die beiden Kontrollierten, eine 16-Jährige und ein 17-Jähriger, tatverdächtig sind, wurden polizeiliche Maßnahmen durchgeführt und die Erziehungsberechtigten verständigt. Der Flüchtige war 16 bis 19 Jahre alt, circa 1,75 m groß, schmächtig und hatte dunkel gekräuselte Haare. Er war mit einer schwarzen Weste, einem hellen langen Oberteil sowie einer grauen Jogginghose bekleidet und führte eine schwarze Umhängetasche mit.

Die Kriminalpolizei in Wiesbaden hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

