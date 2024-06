POL-WI: Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung

Wiesbaden (ots) - 1. PKW Seat Arona entwendet, Wiesbaden, Platter Straße, Montag, 17.06.2024, 17:00 Uhr bis Dienstag, 18.06.2024, 17:00 Uhr (my) Am späten Dienstagabend wurde dem 1. Polizeirevier in Wiesbaden der Diebstahl eines PKW, ein grauer Seat Arona, mit dem amtlichen Kennzeichen WI-PA 233 gemeldet. Der ...

