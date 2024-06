Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Mit Messer Geld gefordert +++ Kontrahenten führen Pfefferspray mit +++ Versuchter Einbruch in Bäckerei +++ Rabiater Ladendieb +++ Jugendliche Taschendiebe +++ Bedrohung mit einer Spielzeugpistole

Wiesbaden (ots)

1. Mit Messer Geld gefordert,

Wiesbaden, Adolfsallee, Mittwoch, 19.06.2024, 10.10 Uhr

(mb)Am Mittwochvormittag bedrohten zwei Täter einen Jugendlichen mit einem Messer und forderten die Herausgabe von Bargeld.

Als der 16-Jährige gegen 10.10 Uhr die Adolfsallee in Richtung Hauptbahnhof ging, erkannte er in Höhe der Hausnummer 20 eine fünfköpfige Personengruppe auf einer Bank sitzend. Zwei Personen aus der Gruppe lösten sich und traten an den Jugendlichen heran. Hierbei kam es zu einer Beleidigung und Bedrohung mit einem Messer in Verbindung mit einer Geldforderung. Da der Angehaltene jedoch kein Bargeld mitführte, stellte er die Abhebung bei einer Bank in Aussicht. Nachdem dem 16-Jährigen anschließend die Flucht in Richtung Rheinstraße gelungen war, verständigte er die Polizei. Die Personengruppe entfernte sich ebenfalls vom Tatort und konnte im Rahmen der Fahndung nicht mehr angetroffen werden. Der Haupttäter mit dem Messer war 16 bis 17 Jahre alt und circa 1,85 m groß. Dieser hatte lockige dunkle Haare und führte eine Umhängetasche von Burberry mit. Er trug einen schwarzen Nike-Anzug und schwarze Nike-Schuhe vom Typ " TNS". Sein Begleiter war 19 bis 20 Jahre alt, 1,80 m groß und hatte einen Drei-Tage-Bart. Er war mit einer grauen Gucci-Kappe, einem blauen Pullover, einer weißen Jogginghose und mit schwarzen Balenciaga-Schuhen mit weißer Sohle bekleidet. Der Jugendliche bleib körperlich unversehrt.

Das Haus des Jugendrechts in Wiesbaden hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen sich unter der Telefonnummer (0611) 345-2610 zu melden.

2. Kontrahenten führen Pfefferspray mit, Wiesbaden-Westend, Sedanplatz, Mittwoch, 19.06.2024, 23.40 Uhr

(mb)Im Rahmen eines Streites wurde am späten Mittwochabend in Wiesbaden eine Person mittels Pfefferspray verletzt.

Ersten Ermittlungen zufolge trafen gegen 23.40 Uhr fünf sich teilweise bekannte Personen am Sedanplatz aufeinander. Nach der Kontaktaufnahme habe ein 38-Jähriger unvermittelt ein Pfefferspray gezogen und damit seinen drei Kontrahenten gedroht. Zusätzlich soll der unbekannte Begleiter des 38-Jährigen ein Messer hervorgeholt und damit der anderen dreiköpfigen Partei gedroht haben. Daraufhin habe ein 30-Jähriger aus der Dreiergruppe ebenfalls ein Pfefferspray gezückt und damit in Richtung der beiden Gegner gesprüht. Anschließend trennten sich die Wege der beiden Parteien. Die Dreiergruppe begab sich in Sicherheit und verständigte im Nachgang die Polizei. Das Pfefferspray des 30-Jährigen wurde bei der Anzeigenaufnahme freiwillig ausgehändigt. Der 30-Jährige muss sich einer Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten. Von der Dreiergruppe wurde niemand verletzt. Der 38-Jährige musste allerdings von einem Rettungswagen wegen des Pfeffersprayeinsatzes erstversorgt werden. Das Spray konnte bei dem Mann zwar nicht, hingegen aber eine fremde EC-Karte vorgefunden und sichergestellt werden. Den 38-Jährigen erwartet nun ein Verfahren wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung, Bedrohung und Unterschlagung. Bei der Absuche des Nahbereiches wurde ein herrenloses Pfefferspray von den Beamten aufgefunden. Ob es dem 38-Jährigen zugeordnet werden kann, bedarf der weiteren Ermittlung. Der unbekannte Begleiter mit dem Messer war 40 bis 50 Jahre, circa 1,90 m groß und hatte ein schwarzes T-Shirt an. Die beiden Festgenommenen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Das 3. Polizeirevier in Wiesbaden hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-2340 entgegen.

3. Rabiater Ladendieb,

Wiesbaden, Dotzheimer Straße, Mittwoch, 19.06.2024, 7.40 Uhr

(mb)Ein Dieb versuchte am Mittwochmorgen in Wiesbaden seine Flucht mit dem Diebesgut körperlich durchzusetzen und verletzte einen Angestellten.

Der Langfinger hatte zuvor Waren in einem Gesamtwert von etwa 12 Euro in einem Supermarkt in der Dotzheimer Straße eingesteckt und passierte den Kassenbereich, ohne dafür zu bezahlen. Als der Täter beim Verlassen des Marktes durch den Filialleiter angesprochen worden war, ergriff dieser die Flucht. Ein weiterer Angestellter stellte sich diesem in den Weg. Im Rahmen der einsetzenden Rangelei versetzte der Flüchtige dem Angestellten einen Schlag. Gemeinsam mit dem Filialleiter konnte der Ladendieb überwältigt und festgehalten werden, bis eine Polizeistreife eintraf und polizeiliche Maßnahmen einleitete. Anschließend wurde der Festgenommene wieder auf freien Fuß gesetzt.

4. Jugendliche Taschendiebe - Festnahme, Wiesbaden-Biebrich, Borkholder Straße, Mittwoch, 19.06.2024, 12.45 Uhr

(mb)Am gestrigen Mittag wurde ein Handtaschendiebstahl aufgrund der Gegenwehr einer Seniorin vereitelt.

Gegen 12.45 Uhr war eine 73-Jährige in der Borkholder Straße in Biebrich zu Fuß unterwegs, als ein Jugendlicher an sie herantrat und versuchte, ihre umgehängte Handtasche zu entreißen. Die Dame hielt jedoch nicht nur ihre Tasche fest, sondern schlug auch mit einem mitgeführten Blumenstrauß nach dem Dieb. Dieser sah nun von der weiteren Tatausführung ab und flüchtete mit seinem anwesenden Begleiter. Einer der Zeugen, der auf die Tat aufmerksam wurde, verfolgte die beiden Jugendlichen, bis sie an der Robert-Krekel-Anlage in einen Bus einstiegen und davonfuhren. Von einer Polizeistreife konnte der Bus in der Biebricher Allee angehalten und die beiden 17 und 18 Jahre alten Täter festgenommen werden. Diese wurde nach der Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Die Seniorin bleib körperlich unverletzt.

5. Versuchter Einbruch in Bäckerei,

Wiesbaden-Nordenstadt, Hunsrückstraße, Dienstag, 18.06.2024, 18.30 Uhr bis Mittwoch, 19.06.2024, 4.15 Uhr

(mb)Zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen wurde eine Bäckerei in Wiesbaden von Einbrechern heimgesucht.

Zwischen 18.30 Uhr und 4.15 Uhr näherten sich Einbrecher der im Erdgeschoss ansässigen Bäckerei in der Hunsrückstraße. Anschließend versuchten die Täter die Eingangstür mit einem unbekannten Werkzeug aufzuhebeln. Da die Tür standhielt, entfernten sich die Unbekannten unverrichteter Dinge.

Wer verdächtige Wahrnehmungen im Bereich des Tatortes gemacht hat, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Rufnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell