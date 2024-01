Polizei Wuppertal

POL-W: W Raub im Stauffenbergweg - Polizei fasst Verdächtige

Wuppertal (ots)

Gestern Abend (28.01.2024, 22:00Uhr) beraubten zwei Jugendliche einen jungen Mann am Küllenhahn. Ein 19-Jähriger war am Stauffenbergweg unterwegs, als ihn zwei Jugendliche unvermittelt bedrohten und die Herausgabe seiner Wertgegenstände forderten. Dabei drohten sie mit dem Einsatz von Stöcken. Nachdem der junge Mann die geforderten Gegenstände ausgehändigt hatte, flüchteten die Räuber mit ihrer Beute. Noch in Tatortnähe konnten zwei Jugendliche (15 und 17 Jahre) festgestellt werden, die im Verdacht stehen, für die Tat verantwortlich zu sein. Sie wurden jeweils den Erziehungsberechtigten übergeben. Sie erwarten Strafanzeigen und die Fragen der Kriminalpolizei. (sw)

