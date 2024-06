Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Fahrkartenkontrolle eskaliert +++ Transporter gestohlen +++ Zwei Fußgänger bei Unfall mit Pkw verletzt

Wiesbaden (ots)

1. Fahrkartenkontrolle eskaliert,

Wiesbaden, Lahnstraße, Montag, 17.06.2024, 9.50 Uhr

(da)Am Montag eskalierte eine Fahrscheinkontrolle im Wiesbadener Stadtteil Klarenthal. Gegen 9.50 Uhr stellten Fahrscheinkontrolleure in einem Linienbus einen 33-jährigen Mann ohne Fahrschein fest. Bei der anschließenden Personalienfeststellung soll der Mann einem Kontrolleur mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Der Kontrolleur soll dem Mann seinerseits mit dem Kopf ins Gesicht gestoßen und gegen die Brust geschlagen haben. Die Polizei wurde gerufen. Diese ermittelt nun neben der vorangegangenen Leistungserschleichung auch gegen beide Beteiligte wegen Körperverletzung.

2. Transporter gestohlen,

Wiesbaden, Unterer Zwerchweg, Samstag, 15.06.2024, 17 Uhr bis Montag, 17.06.2024, 7.30 Uhr

(da)Zwischen Samstag und Montag wurde in Wiesbaden ein Kleintransporter gestohlen. Der weiße Peugeot Boxer war seit Samstag, 17 Uhr in der Straße "Unterer Zwerchweg" geparkt. Am Montag gegen 7.30 Uhr mussten die Verantwortlichen feststellen, dass der Transporter im Wert von rund 14.000 Euro entwendet worden war. Hinweise auf die Fahrzeugdiebe gibt es bislang nicht. Die Polizei fahndet nun nach dem Peugeot Boxer, an dem zuletzt die Kennzeichen "BIN-GT 54" angebracht waren. Hinweise zu dem Fahrzeug oder der Tat nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer (0611)345-0 entgegen.

3. Zwei Fußgänger bei Unfall mit Pkw verletzt, Wiesbaden, In der Wirtz, Montag, 17.06.2024, 17.10 Uhr

(da)Bei einem Verkehrsunfall sind am Montag eine Frau und ein Kind leicht verletzt worden. Die 33-jährige Frau und der 11-jährige Junge überquerten zu Fuß die Straße "In der Wirtz", offenbar ohne auf den fließenden Verkehr zu achten. Zur gleichen Zeit befuhr eine Frau mit ihrem Volkswagen die Straße vom Ludwigsplatz kommend in Richtung Paulusplatz. Als die beiden Fußgänger die Fahrbahn betraten, konnte die Autofahrerin nicht mehr rechtzeitig bremsen und stieß mit den beiden zusammen. Es entstand kein Sachschaden. Ein Rettungswagen brachte die Frau und das Kind zur Untersuchung ihrer leichten Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell