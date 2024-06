Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: PKW Seat Arona entwendet +++ Diebstahl aus Handwerkerfahrzeugen +++ Weiterer Kastenwagen entwendet +++ Diebstahl aus Wohnung in Apartment-Wohnanlage

Wiesbaden

1. PKW Seat Arona entwendet,

Wiesbaden, Platter Straße, Montag, 17.06.2024, 17:00 Uhr bis Dienstag, 18.06.2024, 17:00 Uhr

(my) Am späten Dienstagabend wurde dem 1. Polizeirevier in Wiesbaden der Diebstahl eines PKW, ein grauer Seat Arona, mit dem amtlichen Kennzeichen WI-PA 233 gemeldet. Der Fahrzeughalter teilte mit, dass er seinen Seat tags zuvor am Montag gegen 17:00 Uhr in der Platter Straße ordnungsgemäß verschlossen abgestellt hatte. Als er am gestrigen Abend sein Fahrzeug nutzen wollte, musste er feststellen, dass dieses nicht mehr vor Ort stand. Erste Ermittlungen führten weder zum Auffinden des PKW noch zu Hinweisen auf den oder die möglichen Täter. Die Kriminalpolizei in Wiesbaden hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer (0611) 345-0 um Hinweise zu dem Sachverhalt.

2. Diebstahl aus Handwerkerfahrzeugen,

Wiesbaden, Nixenstraße, Moritz-Hilf-Straße, Montag, 17.06.2024, 17:00 Uhr bis Dienstag, 18.06.2024, 08:00 Uhr

(cm) In der Nacht von Montag auf Dienstag wurden an zwei Örtlichkeiten in Wiesbaden Handwerkerfahrzeuge aufgebrochen. Aus beiden Fahrzeugen entwendeten der oder die Täter eine Vielzahl von Werkzeugen. Die beiden Kastenwagen der Marke Peugeot und Renault waren in der Nixenstraße und der Moritz-Hilf-Straße am Straßenrand beziehungsweise auf dem Hof einer Firma geparkt. Die Täter verschafften sich Zutritt zum Innenraum der Fahrzeuge und entwendeten hieraus Baumaschinen, Gartengeräte und Werkzeuge, unter anderem der Marken Stihl und Hilti im Wert von mehreren tausend Euro. Das 3. Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Hinweisgeber sich unter der Rufnummer 0611 / 345-2340 zu melden.

3. Diebstahl aus Wohnung in Apartment-Wohnanlage, Wiesbaden, Hildastraße, Dienstag, 04.06.2024 bis Montag, 17.06.2024, 17:30 Uhr

(cm) Innerhalb der letzten zwei Wochen kam es in einer Wohnung in der Hildastraße zu einem Diebstahl, bei dem unbekannte Täter Schmuck und Bargeld entwendeten. Der oder die Täter betraten die in einer Apartment-Wohnanlage gelegenen Räumlichkeiten der 86- und 89- jährigen Geschädigten auf unbekannte Art und Weise, ohne Aufbruchspuren zu hinterlassen. Innerhalb der Wohnung öffneten sie eine verschlossene Kommode, deren Schlüssel sich ebenfalls in der Wohnung befand, und stahlen Bargeld und Wertgegenstände. Der Wert der gestohlenen Gegenstände bewegt sich im unteren fünfstelligen Bereich. Hinweise auf den oder die Täter liegen bislang nicht vor. Das 3. Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 0611 / 345-2340 zu melden

4. Weiterer Kastenwagen entwendet,

Wiesbaden, Unterer Zwerchweg, Samstag, 15.06.2024, 12:00 Uhr bis Montag, 17.06.2024, 14:00 Uhr

(he)Im Verlauf des zurückliegenden Wochenendes wurde in der Straße "Unterer Zwerchweg" ein Kastenwagen der Marke Fiat entwendet. In der polizeilichen Pressemeldung des gestrigen Tages wurde bereits vom Diebstahl eines Peugeot "Boxer" berichtet. Nun wurde der Diebstahl eines weiteren Kleintransporters bekannt. Der weiße Fiat Ducato war seit Samstagmittag am Straßenrand abgestellt. Am Montagmittag wurde das Verschwinden dann festgestellt. Zuletzt waren die Kennzeichen GG-MH 406 angebracht. Täterhinweise liegen nicht vor. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und nimmt unter der Rufnummer (0611) 345-0 Hinweise entgegen.

