Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: + Unfallbeteiligte und Zeugen gesucht + Einbruch in Firmengebäude +

Marburg-Biedenkopf (ots)

Cölbe: Unfallbeteiligte und Zeugen gesucht

Ein 35-jähriger Mann aus Cölbe befuhr am Montag (13.05.2024) gegen 06:15 Uhr mit seinem VW Golf die B3 aus Richtung Schönstadt kommend in Fahrtrichtung Cölbe. Etwa in Höhe der Kläranlage kam dem Mann ein Pkw entgegen. Ein weiteres Fahrzeug setzte zum Überholen des entgegenkommenden Pkw an und begab sich daher auf die Fahrspur des Golfs. Der Golf-Fahrer wich nach rechts aus und kollidierte dabei mit der Schutzplanke. Das entgegenkommende sowie das überholende Fahrzeug setzten ihre Fahrt fort. Laut Zeugenaussagen habe es sich bei dem entgegenkommenden Fahrzeug um einen Pkw, ähnlich einem dunklen VW Passat gehandelt. Das Fahrzeug, das diesen Pkw überholte, soll ein hellerer BMW der 3er oder 5er Reihe gewesen sein. Weitere Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder anderweitige Hinweise geben können, werden gebeten sich telefonisch bei der Polizeistation Marburg (06421 4060) zu melden.

Wetter: Einbruch in Firmengebäude

In der Zeit von Freitag (17.05.2024), 17:00 Uhr bis Dienstag (21.05.2024), 09:00 Uhr beschädigten Unbekannte den Zaun eines Firmengeländes in der Marburger Straße in Wetter und gelangten so auf das Grundstück. Dort öffneten die Täter gewaltsam die Zugangstür eines Pförtnergebäudes. Außerdem drangen die Einbrecher in eine ehemalige Produktionshalle ein. Sie erbeuteten elektrische Werkzeuge, einen PC und mehrere Heizkörper. Die Kriminalpolizei ermittelt und fragt: Wer hat im genannten Zeitraum die Einbrecher beobachtet oder verdächtige Personen oder Fahrzeuge auf dem Firmengelände gesehen? Hinweise werden telefonisch unter 06421 4060 entgegengenommen.

Tobias Schwarz, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell