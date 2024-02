LPI-GTH: Ohne Fahrerlaubnis

Gräfinau-Angstedt (Ilm-Kreis) (ots) - Gestern Abend ist eine anonyme E-Mail in einer Schule in Gräfinau-Angstedt eingegangen. In dem Schreiben wurde eine Gewalttat angekündigt. Das Schulgebäude wurde gesperrt, Schüler und Lehrpersonal wurden noch vor Unterrichtsbeginn in einer angrenzenden Turnhalle versammelt. Die eingesetzten Polizeibeamten durchsuchten unter anderem unter Hinzuziehung von Spürhunden das Schulgebäude. Verdächtige Personen oder Gegenstände konnten ...

