Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Polizeieinsatz an Schule

Gräfinau-Angstedt (Ilm-Kreis) (ots)

Gestern Abend ist eine anonyme E-Mail in einer Schule in Gräfinau-Angstedt eingegangen. In dem Schreiben wurde eine Gewalttat angekündigt. Das Schulgebäude wurde gesperrt, Schüler und Lehrpersonal wurden noch vor Unterrichtsbeginn in einer angrenzenden Turnhalle versammelt. Die eingesetzten Polizeibeamten durchsuchten unter anderem unter Hinzuziehung von Spürhunden das Schulgebäude. Verdächtige Personen oder Gegenstände konnten nicht aufgefunden werden. Der Verfasser der E-Mail sowie dessen Motiv sind unter anderem Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Die Polizei hat ein Strafverfahren wegen Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten eingeleitet. Die Polizei appelliert erneut eindringlich an Eltern, ihre Kinder eingehend über die Konsequenzen solcher Handlungen aufzuklären. (jd)

