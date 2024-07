POL-LIP: Detmold. Bagger und Radlader von Firmengelände gestohlen.

Lippe (ots) - Am späten Sonntagabend (28.07.2024) kam es gegen 23:20 Uhr zu einem schweren Raub in einem Wettbüro in der Detmolder Innenstadt. Ein bislang unbekannter Täter betrat die Tipico-Filiale in der Wittekindstraße und bedrohte den 22-jährigen Angestellten mit einer Schusswaffe. Der Täter erbeutete Bargeld und flüchtete anschließend zu Fuß in Richtung Georgstraße. Er wird wie folgt beschrieben: - ...

mehr