Ginsheim-Gustavsburg (ots) - Das Büro einer Autowerkstatt "Am Flurgraben" geriet in der Nacht zum Freitag (01.12.), gegen 2.30 Uhr, in das Visier eines Kriminellen. Der Täter verschaffte sich über ein Fenster zunächst Zutritt zu den Räumlichkeiten und entwendete im Büro anschließend Kleingeld aus einer Dose. Hinweise bitte an die Polizei in Bischofsheim unter der Rufnummer 06144/9666-0. Rückfragen bitte an: ...

