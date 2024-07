Polizei Lippe

POL-LIP: Oerlinghausen. Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten.

Lippe (ots)

Am Sonntagabend (28.07.2024) ereignete sich gegen 19:15 Uhr an der Kreuzung Tunnelstraße/Hellweg ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Eine 25-jährige Frau aus Bad Oeynhausen befuhr mit ihrem Opel Astra die Tunnelstraße in Richtung Schloß-Holte-Stukenbrock und beabsichtigte, nach links in die Straße "Hellweg" abzubiegen. Dabei missachtete sie die Vorfahrt eines 82-jährigen Mannes mit seinem VW Passat aus Oerlinghausen, der die Tunnelstraße in Richtung Oerlinghausen befuhr. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Durch die Kollision überschlug sich das Fahrzeug der 25-Jährigen und kam auf dem Dach liegend zum Stillstand. Die Fahrerin und ihr 22-jähriger Beifahrer aus Bad Oeynhausen wurden leicht verletzt und zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der 82-jährige Unfallbeteiligte blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf ca. 12.500 Euro geschätzt.

