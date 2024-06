Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Mopedfahrer schwer verletzt

Altenburg (ots)

Altenburg. In der Wettiner Straße kam es am gestrigen Montag (10.06.2024, 12:30 Uhr) zu einem schweren Verkehrsunfall, in dessen Folge ein 16-jähriger Mopedfahrer schwer verletzt wurde. Ein 66-jähriger Seatfahrer missachtete beim Abbiegen den entgegenkommenden Mopedfahrer, woraufhin beide Fahrzeuge miteinander kollidierten. Der junge Mann musste mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht werden. Die Polizei ermittelt zum Unfallgeschehen. (PZ)

