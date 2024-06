LPI-G: Handtasche von Seniorin gestohlen

Gera (ots) - Gera: Gewaltsam drangen unbekannte Täter im Zeitraum vom 07.06. zum 10.06.2024 in die Räumlichkeiten eines Fortbildungszentrums in der Tschaikowskistraße in Gera ein. Nicht nur dass sie dabei Sachschaden verursachten, so durchsuchten sie auch die dortigen Räumlichkeiten. Nach aktuellen Informationen gelang es den Tätern, Bargeld sowie mehrere EC-Karten zu stehlen. Die Kriminalpolizei in Gera ermittelt zum Tatgeschehen (Bezugsnummer 0148738/2024). Zeugen, ...

